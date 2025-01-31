Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imagepaper iphone wallpaperwallpaperiphone wallpapermobile wallpaperbackgrounddesign backgroundtexturepaper texturePastel pink textured iPhone wallpaperMoreFree for Personal and Business useInfoJPEGLow Resolution 686 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2286 x 4000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarOff-white ripped paper iPhone wallpaper, abstract border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9212493/off-white-ripped-paper-iphone-wallpaper-abstract-border-editable-designView licensePastel pink textured iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10189398/pastel-pink-textured-iphone-wallpaperView licenseAesthetic blue sky mobile wallpaper, abstract border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9043009/aesthetic-blue-sky-mobile-wallpaper-abstract-border-editable-designView licensePastel pink dotted paper texture mobile wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/15581897/pastel-pink-dotted-paper-texture-mobile-wallpaperView licenseGreen phone wallpaper, ripped paper border designhttps://www.rawpixel.com/image/9072563/green-phone-wallpaper-ripped-paper-border-designView licenseDull brown dotted paper texture mobile wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/15581951/dull-brown-dotted-paper-texture-mobile-wallpaperView licenseBlack ripped paper iPhone wallpaper, abstract border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9212762/black-ripped-paper-iphone-wallpaper-abstract-border-editable-designView licenseFlower vase border iPhone wallpaper, pink paper designhttps://www.rawpixel.com/image/10189396/image-wallpaper-background-paper-textureView licenseEmoticon frame, iPhone wallpaper, blue stripes, paper textured designhttps://www.rawpixel.com/image/10185850/emoticon-frame-iphone-wallpaper-blue-stripes-paper-textured-designView licenseHot pink textured iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10176279/hot-pink-textured-iphone-wallpaperView licenseBrown grid mobile wallpaper, editable ripped paper texture designhttps://www.rawpixel.com/image/9059818/brown-grid-mobile-wallpaper-editable-ripped-paper-texture-designView licenseFlower vase border iPhone wallpaper, pink paper designhttps://www.rawpixel.com/image/10189409/image-wallpaper-background-paper-textureView licenseBrown fabric textured iPhone wallpaper, block prints border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9331715/brown-fabric-textured-iphone-wallpaper-block-prints-border-editable-designView licensePastel brown dotted paper texture mobile wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/15581869/pastel-brown-dotted-paper-texture-mobile-wallpaperView licenseBlack ripped paper iPhone wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9217221/black-ripped-paper-iphone-wallpaper-editable-designView licenseBrown crumpled paper iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/9830447/brown-crumpled-paper-iphone-wallpaperView licenseWrinkled brown paper mobile wallpaper, editable beige ripped border designhttps://www.rawpixel.com/image/9072054/wrinkled-brown-paper-mobile-wallpaper-editable-beige-ripped-border-designView licenseWhite grid patterned iPhone wallpaper, colorful dotshttps://www.rawpixel.com/image/10180042/image-wallpaper-background-paper-textureView licensePink wrinkled paper phone wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9176896/pink-wrinkled-paper-phone-wallpaper-editable-designView licenseHot pink textured iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10176300/hot-pink-textured-iphone-wallpaperView licenseWrinkled blue paper phone wallpaper, editable beige ripped border designhttps://www.rawpixel.com/image/9071785/wrinkled-blue-paper-phone-wallpaper-editable-beige-ripped-border-designView licenseWhite textured iPhone wallpaper, ripped paper borderhttps://www.rawpixel.com/image/10111265/image-wallpaper-background-paper-textureView licenseGreen fabric textured iPhone wallpaper, block prints border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9331757/green-fabric-textured-iphone-wallpaper-block-prints-border-editable-designView licenseVintage news article iPhone wallpaper, white paper textured backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/9973846/image-wallpaper-background-iphoneView licenseAbstract blue iPhone wallpaper, collage art border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9478468/abstract-blue-iphone-wallpaper-collage-art-border-editable-designView licenseBlack paper textured phone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/9966926/black-paper-textured-phone-wallpaperView licenseBeige textured iPhone wallpaper, abstract border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9221804/beige-textured-iphone-wallpaper-abstract-border-editable-designView licenseWhite grid patterned iPhone wallpaper, colorful dotshttps://www.rawpixel.com/image/10180035/image-wallpaper-background-paper-textureView licenseBrown ripped paper iPhone wallpaper, abstract border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9048409/brown-ripped-paper-iphone-wallpaper-abstract-border-editable-designView licenseBrown crumpled paper iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/9830452/brown-crumpled-paper-iphone-wallpaperView licenseBrown grid pattern mobile wallpaper, ink stain border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9349240/brown-grid-pattern-mobile-wallpaper-ink-stain-border-editable-designView licenseDull blue dotted paper texture mobile wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/15581863/dull-blue-dotted-paper-texture-mobile-wallpaperView licenseBrown aesthetic love iPhone wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/8516342/brown-aesthetic-love-iphone-wallpaperView licenseDull green dotted paper texture mobile wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/15581946/dull-green-dotted-paper-texture-mobile-wallpaperView licenseAbstract green iPhone wallpaper, collage art border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9052118/abstract-green-iphone-wallpaper-collage-art-border-editable-designView licenseGreige dotted paper texture mobile wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/15581865/greige-dotted-paper-texture-mobile-wallpaperView licenseOff-white dotted pattern iPhone wallpaper, abstract graffiti border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9254146/png-abstract-android-wallpaper-backgroundView licenseVintage news article iPhone wallpaper, white paper textured backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/9973858/image-wallpaper-background-iphoneView licenseOff-white dotted pattern iPhone wallpaper, abstract graffiti border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9253511/png-abstract-android-wallpaper-backgroundView licensePlain gray mobile wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/15588166/plain-gray-mobile-wallpaperView license