Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imagetool boxchristmas clip arttooltool box illustrationalphazetavintage christmasclip art woodvintage basketTool box png vintage illustration, transparent background. Remixed by rawpixel.Original public domain image from Wikimedia CommonsMorePremium imageInfoThis remix may contain elements from within the public domainPNGLow Resolution 800 x 640 pxHigh Resolution (HD) 1700 x 1360 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFreeFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosDesignsSimilarEditable vintage Christmas design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15945777/editable-vintage-christmas-design-element-setView licenseTool box vintage illustration, vector element. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/16658644/tool-box-vintage-illustration-vector-element-remixed-rawpixelView licenseChristmas sale Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12459618/christmas-sale-instagram-post-template-editable-textView licenseTool box vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10714444/image-face-christmas-vintageView licenseHoliday gifts Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12459718/holiday-gifts-instagram-post-template-editable-textView licenseTool box vintage illustration psd. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10714443/psd-face-christmas-vintageView licenseGift giving, hands holding present illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11779592/gift-giving-hands-holding-present-illustration-editable-designView licensePNG Pen basket container furniture.https://www.rawpixel.com/image/12443916/png-white-background-aestheticView licenseChristmas tree design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16185099/christmas-tree-design-element-set-editable-designView licensePNG Picnic basket clapperboard container plastic.https://www.rawpixel.com/image/13049847/png-white-background-plasticView licenseEditable vintage Christmas design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15945846/editable-vintage-christmas-design-element-setView licensePNG Basket white background container furniture, digital paint illustration.https://www.rawpixel.com/image/12056112/png-white-background-textureView licenseEditable watercolor christmas tree design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15409613/editable-watercolor-christmas-tree-design-element-setView licensePNG Baby bed furniture white background comfortable.https://www.rawpixel.com/image/12545857/png-white-backgroundView licenseChristmas tree design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16185051/christmas-tree-design-element-set-editable-designView licenseBasket white background container furniture.https://www.rawpixel.com/image/12997988/basket-white-background-container-furniture-generated-image-rawpixelView licensePNG Kid's education and creativity illustration transparent background editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12622902/png-art-basket-boxView licensePNG Basket white background container furniture.https://www.rawpixel.com/image/13021184/png-background-personView licenseVintage watercolor illustration of Christmas tree, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418125/vintage-watercolor-illustration-christmas-tree-editable-design-element-setView licensePNG Basket of grapes fruit plant food.https://www.rawpixel.com/image/13113062/png-basket-grapes-fruit-plant-food-generated-image-rawpixelView licenseEco-friendly product, editable tote bag illustration designhttps://www.rawpixel.com/image/11551441/eco-friendly-product-editable-tote-bag-illustration-designView licenseBasket of grapes fruit plant food.https://www.rawpixel.com/image/13104923/basket-grapes-fruit-plant-food-generated-image-rawpixelView licenseEditable tote bag, eco-friendly product illustration designhttps://www.rawpixel.com/image/11762349/editable-tote-bag-eco-friendly-product-illustration-designView licensePNG Basket wood white background container.https://www.rawpixel.com/image/13020753/png-basket-wood-white-background-container-generated-image-rawpixelView licenseLet's celebrate! Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/15788603/lets-celebrate-facebook-story-templateView licensePNG Empty basket container furniture.https://www.rawpixel.com/image/12604174/png-art-woodView licenseGift voucher Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11762241/gift-voucher-instagram-post-template-editable-textView licensePNG Berry basket food picnic basket.https://www.rawpixel.com/image/12444418/png-white-background-roseView licenseChristmas decoration design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16239428/christmas-decoration-design-element-set-editable-designView licensePicnic basket container furniture handbag.https://www.rawpixel.com/image/13025685/picnic-basket-container-furniture-handbag-generated-image-rawpixelView licenseEco-friendly product png element, editable environment designhttps://www.rawpixel.com/image/11526133/eco-friendly-product-png-element-editable-environment-designView licensePNG A picnic basket bread foodhttps://www.rawpixel.com/image/12681019/png-watercolor-patternView licenseMerry Christmas, editable Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/16519407/merry-christmas-editable-instagram-story-templateView licenseBasket white background container furniture, digital paint illustration.https://www.rawpixel.com/image/12046251/image-white-background-textureView licenseEditable card mockup, Christmas greeting designhttps://www.rawpixel.com/image/10595442/editable-card-mockup-christmas-greeting-designView licenseBasket wood white background container.https://www.rawpixel.com/image/12997990/basket-wood-white-background-container-generated-image-rawpixelView licenseEditable watercolor christmas tree design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15406850/editable-watercolor-christmas-tree-design-element-setView licensePNG Basket laundry container variationhttps://www.rawpixel.com/image/12156401/png-white-backgroundView licenseSouvenir & gift Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11726784/souvenir-gift-instagram-post-template-editable-textView licensePNG Basket metal white background container, digital paint illustration.https://www.rawpixel.com/image/12056098/png-white-background-textureView license