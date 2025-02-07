rawpixel
Edit ImageCrop
Crane hook line art vector
Save
Edit Image
construction cranecrane hookcartoonpaperconstructionblackillustrationdrawing
Labor day poster template
Labor day poster template
https://www.rawpixel.com/image/14641018/labor-day-poster-templateView license
Crane hook line art collage element
Crane hook line art collage element
https://www.rawpixel.com/image/11929044/crane-hook-line-art-collage-elementView license
Labor day poster template
Labor day poster template
https://www.rawpixel.com/image/14640954/labor-day-poster-templateView license
Crane hook png line art, transparent background
Crane hook png line art, transparent background
https://www.rawpixel.com/image/11929039/crane-hook-png-line-art-transparent-backgroundView license
Construction service Instagram post template, editable text
Construction service Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11609062/construction-service-instagram-post-template-editable-textView license
Construction tools line art vector
Construction tools line art vector
https://www.rawpixel.com/image/11918206/construction-tools-line-art-vectorView license
International labour day Facebook post template
International labour day Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/14736514/international-labour-day-facebook-post-templateView license
Construction tools png line art, transparent background
Construction tools png line art, transparent background
https://www.rawpixel.com/image/11918153/png-paper-plantView license
Professional services Instagram post template, editable text
Professional services Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11609533/professional-services-instagram-post-template-editable-textView license
Construction tools line art collage element
Construction tools line art collage element
https://www.rawpixel.com/image/11918148/construction-tools-line-art-collage-elementView license
Urban planning Instagram post template
Urban planning Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14819374/urban-planning-instagram-post-templateView license
Spatula line art vector
Spatula line art vector
https://www.rawpixel.com/image/11790949/spatula-line-art-vectorView license
Labor day Instagram post template
Labor day Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14572341/labor-day-instagram-post-templateView license
Rolling pin line art vector
Rolling pin line art vector
https://www.rawpixel.com/image/11791050/rolling-pin-line-art-vectorView license
Construction service Instagram post template, editable text
Construction service Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12540395/construction-service-instagram-post-template-editable-textView license
Construction crane icon, line art design vector
Construction crane icon, line art design vector
https://www.rawpixel.com/image/11172157/construction-crane-icon-line-art-design-vectorView license
Construction safety Instagram post template, editable text
Construction safety Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12398819/construction-safety-instagram-post-template-editable-textView license
Smoked boneless ham line art vector
Smoked boneless ham line art vector
https://www.rawpixel.com/image/11791017/smoked-boneless-ham-line-art-vectorView license
General contractor Instagram post template, editable text
General contractor Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12540487/general-contractor-instagram-post-template-editable-textView license
Paint roller line art vector
Paint roller line art vector
https://www.rawpixel.com/image/11933442/paint-roller-line-art-vectorView license
City buildings png, paper collage art, editable design
City buildings png, paper collage art, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9113287/city-buildings-png-paper-collage-art-editable-designView license
Butcher shop line art vector
Butcher shop line art vector
https://www.rawpixel.com/image/11789553/butcher-shop-line-art-vectorView license
Zoo poster template
Zoo poster template
https://www.rawpixel.com/image/13167856/zoo-poster-templateView license
Smoked boneless ham png line art, transparent background
Smoked boneless ham png line art, transparent background
https://www.rawpixel.com/image/11790907/png-cartoon-illustrationView license
Construction agency Instagram post template, editable text
Construction agency Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12397381/construction-agency-instagram-post-template-editable-textView license
Baseball bat line art vector
Baseball bat line art vector
https://www.rawpixel.com/image/11791037/baseball-bat-line-art-vectorView license
Construction company Instagram post template
Construction company Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14819373/construction-company-instagram-post-templateView license
Spatula line art collage element
Spatula line art collage element
https://www.rawpixel.com/image/11790819/spatula-line-art-collage-elementView license
International labour day Facebook post template
International labour day Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/14736515/international-labour-day-facebook-post-templateView license
Rolling pin png line art, transparent background
Rolling pin png line art, transparent background
https://www.rawpixel.com/image/11791018/rolling-pin-png-line-art-transparent-backgroundView license
Women in engineering Instagram post template, editable text
Women in engineering Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12381255/women-engineering-instagram-post-template-editable-textView license
Excavator bucket line art vector
Excavator bucket line art vector
https://www.rawpixel.com/image/11929146/excavator-bucket-line-art-vectorView license
Urban planning poster template, editable text and design
Urban planning poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11807794/urban-planning-poster-template-editable-text-and-designView license
Paint roller png line art, transparent background
Paint roller png line art, transparent background
https://www.rawpixel.com/image/11933440/paint-roller-png-line-art-transparent-backgroundView license
Construction worker Instagram post template
Construction worker Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14640811/construction-worker-instagram-post-templateView license
Hammer line art vector
Hammer line art vector
https://www.rawpixel.com/image/11790876/hammer-line-art-vectorView license
Construction company poster template, editable text and design
Construction company poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12683375/construction-company-poster-template-editable-text-and-designView license
Mechanic tools line art vector
Mechanic tools line art vector
https://www.rawpixel.com/image/11789549/mechanic-tools-line-art-vectorView license
Construction service poster template, editable text and design
Construction service poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12680772/construction-service-poster-template-editable-text-and-designView license
Rolling pin line art collage element
Rolling pin line art collage element
https://www.rawpixel.com/image/11791021/rolling-pin-line-art-collage-elementView license