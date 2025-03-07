Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imageutagawa kunisadaflowercartoonplantfacepatternpersonartLingering Sentiments of a Late Collection of Genji by Utagawa Kunisada IIOriginal public domain image from Los Angeles County Museum of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 843 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2127 x 3027 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarJapanese woman, Fuji Mount illustration background remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12670399/japanese-woman-fuji-mount-illustration-background-remixed-rawpixelView licenseView of Sagano (Sagano fukei), from the series "A Modern Genji Picture Contest (Furyu Genji e-awase)" by Utagawa Kunisada I…https://www.rawpixel.com/image/8952321/image-cartoon-person-patternFree Image from public domain licenseWoman holding flower, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12541956/woman-holding-flower-vintage-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licenseHanachirusato by Utagawa Kunisada IIhttps://www.rawpixel.com/image/11932200/hanachirusato-utagawa-kunisadaFree Image from public domain licenseWoman holding flower, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12574291/woman-holding-flower-vintage-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licenseMurasaki Shikibu in Hiding, from the Tale of Genji chapter, "Night Plum" by Utagawa Kunisada II and Utagawa Kunisadahttps://www.rawpixel.com/image/11932656/image-face-person-artFree Image from public domain licenseBradley's The Kiss frame background, vintage man & peacock illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12540056/png-adult-art-nouveauView licenseFirst Snow by Utagawa Kunisada IIhttps://www.rawpixel.com/image/11932664/first-snow-utagawa-kunisadaFree Image from public domain licenseBradley's The Kiss frame background, vintage man & peacock illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563589/png-adult-art-nouveauView licensePresent-day Genji Visiting the Rokujō Mansion by Utagawa Kunisadahttps://www.rawpixel.com/image/11932092/image-face-person-artFree Image from public domain licenseVan Gogh's portrait background, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8513098/van-goghs-portrait-background-remixed-rawpixelView licenseBoating on the Sumida River by Utagawa Kunisada IIhttps://www.rawpixel.com/image/11932198/image-face-person-artFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Music, floral woman art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563728/png-adult-alphonse-mucha-angelView licenseA female role actor with a scene of modern dress Genji behind. Colour woodcut by Kunisada, 1852.https://www.rawpixel.com/image/13970047/image-cartoon-face-personFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889924/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseReturning Sails from Yabase by Utagawa Kunisada IIhttps://www.rawpixel.com/image/11932439/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor woman png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867102/watercolor-woman-png-element-editable-remix-designView licenseGenji and a boy attendant outside a house on a moonlit night. Colour woodcut by Kunisada II, 1857.https://www.rawpixel.com/image/13970466/image-cartoon-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867322/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseA Spring Night (Yayoi no yube) by Utagawa Kunisada I (Toyokuni III)https://www.rawpixel.com/image/8957058/spring-night-yayoi-yube-utagawa-kunisada-toyokuni-iiiFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199299/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseThe Actor Kawarazaki Gonjurō (Danjurō IX) in a Shibaraku role by Utagawa Kunisada IIhttps://www.rawpixel.com/image/11932075/image-face-paper-personFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889884/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseKiritsubo, No. 1 from the series "Murasaki Shikibu's Genji Cards (Murasaki Shikibu Genji karuta)" by Utagawa Kunisada II…https://www.rawpixel.com/image/9020889/image-cartoon-person-patternFree Image from public domain licenseBradley's The Kiss frame background, vintage man & peacock illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563622/png-art-nouveau-baby-backgroundView licenseYugao, from the series "Fifty-four Chapters of the Tale of Genji (Genji monogatari gojuyonjo)" by Utagawa Hiroshigehttps://www.rawpixel.com/image/9020535/image-cartoon-person-patternFree Image from public domain licenseJapanese Geisha woman background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740998/japanese-geisha-woman-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseNight Visage of the Flower Genji by Utagawa Kunisadahttps://www.rawpixel.com/image/11932334/image-face-flower-personFree Image from public domain licenseBradley's The Kiss frame background, vintage man & peacock illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12541376/png-art-nouveau-backgroundView licenseGeisha Ohisa and Umekichi from Ōiso as Lion Dancers by Utagawa Kunisadahttps://www.rawpixel.com/image/11932151/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWoman combing hair background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12749712/woman-combing-hair-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licensePoem by Kamakura Udaijin by Utagawa Kunisadahttps://www.rawpixel.com/image/11931779/poem-kamakura-udaijin-utagawa-kunisadaFree Image from public domain licenseWatercolor woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867225/watercolor-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseRed by Utagawa Kunisadahttps://www.rawpixel.com/image/11932009/red-utagawa-kunisadaFree Image from public domain licenseWatercolor woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889909/watercolor-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseMurasaki and Genji Viewing the Snow by Utagawa Kunisada, Utagawa Hirosada and Utagawa Hiroshigehttps://www.rawpixel.com/image/11931462/image-face-person-artFree Image from public domain licenseBradley's The Kiss frame background, vintage man & peacock illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12541261/png-art-nouveau-baby-blueView licenseThe Actor Bandō Hikosaburō as Ukiyo Inosuke in “Sekai ha Taira ume no kaomise” by Utagawa Kunisadahttps://www.rawpixel.com/image/11931209/image-face-person-artFree Image from public domain licenseEugène Grasset's woman background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12551361/png-adult-architecture-artView licenseNo. 37, from the series "That Purple Image in Magic Lantern Shows (Sono sugata yukari no utsushie)" by Utagawa Kunisada I…https://www.rawpixel.com/image/8956978/image-cartoon-plant-personFree Image from public domain license