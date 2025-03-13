Edit ImageCrop5SaveSaveEdit Imageindian paintingindian artwork public domain artdussehraindianindian traditional artindian patternthanjavurtanjoreRoyal Procession with Maharaja Serfoji II of Thanjavur (r. 1798-1832)Original public domain image from Los Angeles County Museum of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 1200 x 761 pxHigh Resolution (HD) 5484 x 3476 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 5484 x 3476 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarDiwali set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15090524/diwali-set-editable-design-elementView licensePortraits des premiers fondateurs de l'Académie Anglaise des Beaux-Arts (Portraits of the founding members of the Royal…https://www.rawpixel.com/image/7988294/image-flower-hand-woodFree Image from public domain licenseWooden frame with vintage ornament floral imagehttps://www.rawpixel.com/image/6381278/wooden-frame-with-vintage-ornament-floral-imageView licenseSettee (canapé) (part of a set)https://www.rawpixel.com/image/8144922/settee-canape-part-setFree Image from public domain licenseIslam 101 poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13273456/islam-101-poster-templateView licenseVase with scenes of storm on landhttps://www.rawpixel.com/image/8101818/vase-with-scenes-storm-landFree Image from public domain licenseIndian family Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14460480/indian-family-instagram-post-templateView licenseVase with scenes of storm at seahttps://www.rawpixel.com/image/8101817/vase-with-scenes-storm-seaFree Image from public domain licenseEid Mubarak poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13273502/eid-mubarak-poster-templateView licenseArmchair (part of a set)https://www.rawpixel.com/image/8144906/armchair-part-setFree Image from public domain licenseDiwali set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15090815/diwali-set-editable-design-elementView licenseArmchair (part of a set)https://www.rawpixel.com/image/8144925/armchair-part-setFree Image from public domain licenseDiwali set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15090658/diwali-set-editable-design-elementView licenseArmchair (part of a set)https://www.rawpixel.com/image/8144881/armchair-part-setFree Image from public domain licenseHappy Navratri poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12687381/happy-navratri-poster-template-editable-text-and-designView licenseDiwali set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15090820/diwali-set-editable-design-elementView licenseDiwali set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15090585/diwali-set-editable-design-elementView licenseCraft beer label template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14488227/craft-beer-label-template-editable-designView licenseEditable Pinterest post template, neon Mandala designhttps://www.rawpixel.com/image/7509613/imageView licenseDiwali set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15090778/diwali-set-editable-design-elementView licenseCustomizable Facebook post template, Mandala designhttps://www.rawpixel.com/image/7509142/imageView licenseDiwali oil lamp set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080496/diwali-oil-lamp-set-editable-design-elementView licenseDiwali oil lamp set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080710/diwali-oil-lamp-set-editable-design-elementView licenseTattoo ideas Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14560399/tattoo-ideas-facebook-post-templateView licenseIndian festival Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12686243/indian-festival-instagram-post-template-editable-textView license100k followers poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12499348/100k-followers-poster-template-editable-text-and-designView licenseDiwali set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15090785/diwali-set-editable-design-elementView license