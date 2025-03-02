Edit ImageCrop7SaveSaveEdit Imageutagawa kunisadajapanese woodblock printsjapanese womanjapanese art public domainjapanese public domainutagawa toyokuni iiivintage womanpublic domain japanese fashionFamous Places in the Eastern Capital: The Year-end Fair at Asakusa by Utagawa KunisadaOriginal public domain image from Los Angeles County Museum of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 806 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1920 x 2859 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 1920 x 2859 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarJapanese woman, Fuji Mount illustration background remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12670399/japanese-woman-fuji-mount-illustration-background-remixed-rawpixelView licenseFamous Places in the Eastern Capital: The Year-end Fair at Asakusa (1854), vintage 