Sampler by Winifred Kinnersley
samplerbooktextilewinifred kinnersleybeige backgroundvintage linenspublic domainpublic domain embroidery
Editable shawl scarf mockup
https://www.rawpixel.com/image/8786744/editable-shawl-scarf-mockupView license
Berlin Wool Work Sampler
https://www.rawpixel.com/image/11800535/berlin-wool-work-samplerFree Image from public domain license
Buddhism quote social media post template, editable aesthetic design
https://www.rawpixel.com/image/18584299/buddhism-quote-social-media-post-template-editable-aesthetic-designView license
Sampler (Dechado) by Joaquina
https://www.rawpixel.com/image/9323304/sampler-dechado-joaquinaFree Image from public domain license
Pet magazine cover template
https://www.rawpixel.com/image/14216686/pet-magazine-cover-templateView license
Sampler (Dechado) by Catarina
https://www.rawpixel.com/image/9323288/sampler-dechado-catarinaFree Image from public domain license
Feminine vintage floral background, pink flowers illustration, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9217828/feminine-vintage-floral-background-pink-flowers-illustration-editable-designView license
Band Sampler
https://www.rawpixel.com/image/9314047/band-samplerFree Image from public domain license
Room & linen spray label template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14528079/room-linen-spray-label-template-editable-designView license
Sampler
https://www.rawpixel.com/image/11931339/samplerFree Image from public domain license
Feminine vintage floral background, pink flowers border, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9254463/feminine-vintage-floral-background-pink-flowers-border-editable-designView license
Embroidered Band
https://www.rawpixel.com/image/9314115/embroidered-bandFree Image from public domain license
Vintage art collage element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14095945/vintage-art-collage-element-editable-design-setView license
Chalice Veil
https://www.rawpixel.com/image/9317003/chalice-veilFree Image from public domain license
Beige fabric border mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14746764/beige-fabric-border-mockup-editable-designView license
Coverlet
https://www.rawpixel.com/image/12038789/coverletFree Image from public domain license
Editable tapestry mockup, blanket design
https://www.rawpixel.com/image/8788257/editable-tapestry-mockup-blanket-designView license
Curtain or Hanging (Suzani)
https://www.rawpixel.com/image/11931865/curtain-hanging-suzaniFree Image from public domain license
Hanging handkerchief mockup, beige editable design
https://www.rawpixel.com/image/7403596/imageView license
Lace Samples
https://www.rawpixel.com/image/9284533/lace-samplesFree Image from public domain license
Vintage art collage element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14066503/vintage-art-collage-element-editable-design-setView license
Textile Fragment (embroidered band)
https://www.rawpixel.com/image/9273362/textile-fragment-embroidered-bandFree Image from public domain license
Floral tapestry mockup element, customizable design
https://www.rawpixel.com/image/8636957/floral-tapestry-mockup-element-customizable-designView license
Textile Panel
https://www.rawpixel.com/image/9285715/textile-panelFree Image from public domain license
Brown craft paper mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14853855/brown-craft-paper-mockup-editable-designView license
Textile Fragment
https://www.rawpixel.com/image/9283254/textile-fragmentFree Image from public domain license
Feminine vintage floral background, pink flowers border, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9254362/feminine-vintage-floral-background-pink-flowers-border-editable-designView license
Textile Length by Jean Revel
https://www.rawpixel.com/image/11931756/textile-length-jean-revelFree Image from public domain license
Trifold flyer mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14636345/trifold-flyer-mockup-editable-designView license
Altarpiece by Jacob Corneliusz von Oostsanan active Amsterdam
https://www.rawpixel.com/image/12038468/image-person-art-patternFree Image from public domain license
Editable fold bed sheet mockups, earth tone product design
https://www.rawpixel.com/image/9196594/editable-fold-bed-sheet-mockups-earth-tone-product-designView license
Chasuble
https://www.rawpixel.com/image/9306745/chasubleFree Image from public domain license
Hanging towel mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14790161/hanging-towel-mockup-editable-designView license
Man's Nightcap
https://www.rawpixel.com/image/9284522/mans-nightcapFree Image from public domain license
Floral tapestry mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8621041/floral-tapestry-mockup-editable-designView license
Textile Length
https://www.rawpixel.com/image/9313671/textile-lengthFree Image from public domain license
Fabric mockup, editable product design
https://www.rawpixel.com/image/14816380/fabric-mockup-editable-product-designView license
Rank Badge (Hyungbae) of the Upper Military Rank with Two Tigers
https://www.rawpixel.com/image/11931707/image-cat-tigers-artFree Image from public domain license
Editable cushion covers mockup
https://www.rawpixel.com/image/9044587/editable-cushion-covers-mockupView license
Textile Fragment
https://www.rawpixel.com/image/9283236/textile-fragmentFree Image from public domain license