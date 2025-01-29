rawpixel
Edit ImageCrop
Sorathi Ragini, Wife of Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Save
Edit Image
miniature paintingminiatureraginiminiature artgoldpatterngarlandgold embroidery
Editable Christmas decoration design element set
Editable Christmas decoration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15578432/editable-christmas-decoration-design-element-setView license
Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11932265/image-face-person-artFree Image from public domain license
Editable Christmas garland ornament design element set
Editable Christmas garland ornament design element set
https://www.rawpixel.com/image/15559251/editable-christmas-garland-ornament-design-element-setView license
Vibhasa Ragini, Fourth Wife of Megha Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Vibhasa Ragini, Fourth Wife of Megha Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11932234/image-face-person-artFree Image from public domain license
Editable gold picture frame mockup, Van Gogh’s Almond blossom, famous painting design, remixed by rawpixel
Editable gold picture frame mockup, Van Gogh’s Almond blossom, famous painting design, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9067711/png-almond-blossom-art-blueView license
Dhanashri Ragini, First Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Dhanashri Ragini, First Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11932165/image-face-person-artFree Image from public domain license
Editable Christmas garland ornament design element set
Editable Christmas garland ornament design element set
https://www.rawpixel.com/image/15559210/editable-christmas-garland-ornament-design-element-setView license
Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/12037761/image-face-person-artFree Image from public domain license
Editable Christmas garland ornament design element set
Editable Christmas garland ornament design element set
https://www.rawpixel.com/image/15559231/editable-christmas-garland-ornament-design-element-setView license
Gauri Ragini, First Wife of Malkos Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Gauri Ragini, First Wife of Malkos Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11932919/image-face-person-artFree Image from public domain license
Editable Christmas garland ornament design element set
Editable Christmas garland ornament design element set
https://www.rawpixel.com/image/15558837/editable-christmas-garland-ornament-design-element-setView license
Todi Ragini, Second Wife of Hindol Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Todi Ragini, Second Wife of Hindol Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11932172/image-face-person-artFree Image from public domain license
Editable Christmas garland ornament design element set
Editable Christmas garland ornament design element set
https://www.rawpixel.com/image/15559221/editable-christmas-garland-ornament-design-element-setView license
Varadi Ragini, Fourth Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Varadi Ragini, Fourth Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11932906/image-person-art-watercolorsFree Image from public domain license
Year of Tiger Instagram post template, editable text
Year of Tiger Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11923534/year-tiger-instagram-post-template-editable-textView license
Gauri Ragini, First Wife of Malkos Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Gauri Ragini, First Wife of Malkos Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/12037937/image-face-plant-personFree Image from public domain license
Editable Christmas garland ornament design element set
Editable Christmas garland ornament design element set
https://www.rawpixel.com/image/15558833/editable-christmas-garland-ornament-design-element-setView license
Todi Ragini, Second Wife of Hindol Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Todi Ragini, Second Wife of Hindol Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11923132/image-face-plant-personFree Image from public domain license
Editable Christmas garland design element set
Editable Christmas garland design element set
https://www.rawpixel.com/image/15416674/editable-christmas-garland-design-element-setView license
Gunakali Ragini, Fifth Wife of Malkos Raga, Folio from Ragamala (Garland of Melodies)
Gunakali Ragini, Fifth Wife of Malkos Raga, Folio from Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11932280/image-face-frame-personFree Image from public domain license
Editable Christmas garland ornament design element set
Editable Christmas garland ornament design element set
https://www.rawpixel.com/image/15559189/editable-christmas-garland-ornament-design-element-setView license
Kedara Ragini, Fifth Wife of Shri Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Kedara Ragini, Fifth Wife of Shri Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/12018007/image-face-person-artFree Image from public domain license
Editable Christmas garland ornament design element set
Editable Christmas garland ornament design element set
https://www.rawpixel.com/image/15559204/editable-christmas-garland-ornament-design-element-setView license
Kakubha Ragini, Third Wife of Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Kakubha Ragini, Third Wife of Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/12037765/image-face-plant-personFree Image from public domain license
Editable Christmas garland ornament design element set
Editable Christmas garland ornament design element set
https://www.rawpixel.com/image/15559253/editable-christmas-garland-ornament-design-element-setView license
Hindola Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Hindola Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11932167/image-face-person-artFree Image from public domain license
White flower bouquet, editable collage remix design
White flower bouquet, editable collage remix design
https://www.rawpixel.com/image/9594961/white-flower-bouquet-editable-collage-remix-designView license
Jaladhara Ragaputra, Son of Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Jaladhara Ragaputra, Son of Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11932515/image-face-person-artFree Image from public domain license
Editable Christmas garland design element set
Editable Christmas garland design element set
https://www.rawpixel.com/image/15417195/editable-christmas-garland-design-element-setView license
Vasanta Ragini, Second Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Vasanta Ragini, Second Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/12038711/image-face-person-artFree Image from public domain license
PNG ripped paper mockup element, bird and strawberry vintage illustration, transparent background. Remixed by rawpixel.
PNG ripped paper mockup element, bird and strawberry vintage illustration, transparent background. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9253948/png-animal-bird-and-strawberryView license
Malashri Ragini, Third Wife of Bhairava Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies) by Nisaruddin
Malashri Ragini, Third Wife of Bhairava Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies) by Nisaruddin
https://www.rawpixel.com/image/11932922/image-face-person-artFree Image from public domain license
Art crafts workshop Facebook post template
Art crafts workshop Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/14408576/art-crafts-workshop-facebook-post-templateView license
Vasanta Ragini, Second Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Vasanta Ragini, Second Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11932285/image-face-plant-personFree Image from public domain license
Editable Christmas garland ornament design element set
Editable Christmas garland ornament design element set
https://www.rawpixel.com/image/15559188/editable-christmas-garland-ornament-design-element-setView license
Dhanashri Ragini, First Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Dhanashri Ragini, First Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/12018016/image-face-person-artFree Image from public domain license
Editable Christmas garland ornament design element set
Editable Christmas garland ornament design element set
https://www.rawpixel.com/image/15559184/editable-christmas-garland-ornament-design-element-setView license
Asavari Ragini, Fourth Wife of Shri Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Asavari Ragini, Fourth Wife of Shri Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11932773/image-face-border-plantFree Image from public domain license
White flower bouquet, editable collage remix design
White flower bouquet, editable collage remix design
https://www.rawpixel.com/image/9594960/white-flower-bouquet-editable-collage-remix-designView license
Kanhra Ragini, Third Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Kanhra Ragini, Third Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/9286990/image-animal-face-patternFree Image from public domain license