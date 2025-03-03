Edit ImageCrop2SaveSaveEdit ImagefrescoragamalacartoonfacepatternpersonartwatercolourMalkos Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)Original public domain image from Los Angeles County Museum of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 894 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2386 x 3201 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889924/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseDhanashri Ragini, First Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932165/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor woman png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867102/watercolor-woman-png-element-editable-remix-designView licenseGujari Ragini (?), Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/12037941/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867322/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseBhairava Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932235/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199299/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseShankarabharana Ragaputra, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932897/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889884/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseJaladhara Ragaputra, Son of Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932515/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867225/watercolor-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseShri Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932270/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889909/watercolor-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseDhanashri Ragini, First Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/12018016/image-face-person-artFree Image from public domain licenseAesthetic woman line art backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8513085/aesthetic-woman-line-art-backgroundView licenseVasanta Ragini, Second Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/12038711/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor bride, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884621/watercolor-bride-editable-remix-designView licenseVatsala and Abhimanyu being Blessed by Elders, Scene from the Story of the Marriage of Abhimanyu and Vatsala, Folio from a…https://www.rawpixel.com/image/12038038/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor bride, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10360562/watercolor-bride-editable-remix-designView licenseIndependent Heroine (Svadhinabhartrika), Nayika Painting Appended to a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932540/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor bride mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884619/watercolor-bride-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseMalkos Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/12018045/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor bride, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10409337/watercolor-bride-editable-remix-designView licenseThe Month of Ashadha (June-July), Folio from a Barahmasa (The Twelve Months)https://www.rawpixel.com/image/11932267/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor bride png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10408087/watercolor-bride-png-element-editable-remix-designView licenseShri Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932170/image-face-plant-personFree Image from public domain licenseWatercolor bride mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10409016/watercolor-bride-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseRaga Bhairaon, Page from a Jaipur Ragamala Sethttps://www.rawpixel.com/image/9011314/raga-bhairaon-page-from-jaipur-ragamala-setFree Image from public domain licenseWatercolor bride, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884618/watercolor-bride-editable-remix-designView licenseSindhu Ragaputra, Son of Shri Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932292/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10803127/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseThe Heavenly Audience of Shiva and Parvatihttps://www.rawpixel.com/image/11931812/the-heavenly-audience-shiva-and-parvatiFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884636/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView licenseGauri Ragini, First Wife of Malkos Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/12037937/image-face-plant-personFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884640/watercolor-victorian-women-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseVasanta Ragini, Second Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932285/image-face-plant-personFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10268192/watercolor-victorian-women-editable-remix-designView licensePrincess Rukmini Sends a Message to Krishna, Folio from a Rukmini-Harana (Abduction of Rukmini)https://www.rawpixel.com/image/12037756/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian women png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10802988/watercolor-victorian-women-png-element-editable-remix-designView licenseMegha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932265/image-face-person-artFree Image from public domain license