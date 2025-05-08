Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imageragamalatoy illustrationragaminiature paintingancientcartoonanimalfaceHindola Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)Original public domain image from Los Angeles County Museum of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 911 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1931 x 2544 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarGolf tournament poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12596987/golf-tournament-poster-template-editable-text-and-designView licenseMegha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932265/image-face-person-artFree Image from public domain licenseGame time poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12597097/game-time-poster-template-editable-text-and-designView licenseDhanashri Ragini, First Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932165/image-face-person-artFree Image from public domain licenseGolf courses poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13027414/golf-courses-poster-templateView licenseMegha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/12037761/image-face-person-artFree Image from public domain licenseTennis academy Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12597946/tennis-academy-instagram-post-template-editable-textView licenseMalkos Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/12018045/image-face-person-artFree Image from public domain licensePet adoption service poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428225/pet-adoption-service-poster-templateView licenseVasanta Ragini, Second Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/12038711/image-face-person-artFree Image from public domain licensePrivate golf course poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13027289/private-golf-course-poster-templateView licenseGauri Ragini, First Wife of Malkos Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/12037937/image-face-plant-personFree Image from public domain licenseCinco de mayo Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13283518/cinco-mayo-instagram-post-templateView licenseHindola Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/12037924/image-face-person-artFree Image from public domain licensePet training Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12376183/pet-training-instagram-post-template-editable-textView licenseTodi Ragini, Second Wife of Hindol Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932172/image-face-person-artFree Image from public domain licenseRipped paper png mockup element, dogs transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/9228726/ripped-paper-png-mockup-element-dogs-transparent-backgroundView licenseShankarabharana Ragaputra, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932897/image-face-person-artFree Image from public domain licenseCute little elephant cartoon, watercolor illustration, editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12526489/cute-little-elephant-cartoon-watercolor-illustration-editable-remixView licenseSorathi Ragini, Wife of Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932066/image-plant-person-artFree Image from public domain licenseCountry club Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12602458/country-club-instagram-post-template-editable-textView licenseGauri Ragini, First Wife of Malkos Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932919/image-face-person-artFree Image from public domain licenseEphemera curious Bulldog, editable aesthetic collage remix designhttps://www.rawpixel.com/image/9178767/ephemera-curious-bulldog-editable-aesthetic-collage-remix-designView licenseGujari Ragini (?), Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/12037941/image-face-person-artFree Image from public domain licenseEditable ephemera Bulldog element png, aesthetic designhttps://www.rawpixel.com/image/9176957/editable-ephemera-bulldog-element-png-aesthetic-designView licenseTodi Ragini, Second Wife of Hindol Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11923132/image-face-plant-personFree Image from public domain licensePuppy Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12379227/puppy-instagram-post-template-editable-textView licenseBhairava Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932235/image-face-person-artFree Image from public domain licenseCute corgi in costume element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14996317/cute-corgi-costume-element-editable-design-setView licenseAsavari Ragini, Fourth Wife of Shri Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932773/image-face-border-plantFree Image from public domain licenseTennis classes Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12597904/tennis-classes-instagram-post-template-editable-textView licenseKedara Ragini, Fifth Wife of Shri Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/12018007/image-face-person-artFree Image from public domain licenseCute corgi element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994445/cute-corgi-element-editable-design-setView licenseKakubha Ragini, Third Wife of Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/12037765/image-face-plant-personFree Image from public domain licenseCute corgi element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994471/cute-corgi-element-editable-design-setView licenseSindhu Ragaputra, Son of Shri Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932292/image-face-person-artFree Image from public domain licenseCute little elephant cartoon, watercolor illustration, editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12526338/cute-little-elephant-cartoon-watercolor-illustration-editable-remixView licenseMalashri Ragini, Third Wife of Bhairava Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies) by Nisaruddinhttps://www.rawpixel.com/image/11932922/image-face-person-artFree Image from public domain licenseEditable plastic knight toy figurine design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15295762/editable-plastic-knight-toy-figurine-design-element-setView licenseShri Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932270/image-face-person-artFree Image from public domain license