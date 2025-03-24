rawpixel
Edit ImageCrop
Todi Ragini, Second Wife of Hindol Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Save
Edit Image
miniatures paintingstodideerraginiragamalaragacartoonanimal
Cinco de mayo Instagram post template
Cinco de mayo Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13283518/cinco-mayo-instagram-post-templateView license
Todi Ragini, Second Wife of Hindola Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Todi Ragini, Second Wife of Hindola Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11932971/image-dog-face-plantFree Image from public domain license
Little deer reading, education digital art editable remix
Little deer reading, education digital art editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12631805/little-deer-reading-education-digital-art-editable-remixView license
Todi Ragini, Second Wife of Hindol Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Todi Ragini, Second Wife of Hindol Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11923132/image-face-plant-personFree Image from public domain license
Editable vintage Christmas reindeer design element set
Editable vintage Christmas reindeer design element set
https://www.rawpixel.com/image/15545507/editable-vintage-christmas-reindeer-design-element-setView license
Dhanashri Ragini, First Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Dhanashri Ragini, First Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11932165/image-face-person-artFree Image from public domain license
Analog film club poster template, editable text and design
Analog film club poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12598175/analog-film-club-poster-template-editable-text-and-designView license
Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11932265/image-face-person-artFree Image from public domain license
Little deer reading png, education digital art editable remix
Little deer reading png, education digital art editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12633818/little-deer-reading-png-education-digital-art-editable-remixView license
Lalita Ragini, Fifth Wife of Bhairava Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Lalita Ragini, Fifth Wife of Bhairava Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/12037720/image-face-person-bookFree Image from public domain license
Little deer reading, education digital art editable remix
Little deer reading, education digital art editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12633725/little-deer-reading-education-digital-art-editable-remixView license
Asavari Ragini, Fourth Wife of Shri Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Asavari Ragini, Fourth Wife of Shri Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/12037942/image-plant-person-artFree Image from public domain license
Golf tournament poster template, editable text and design
Golf tournament poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12596987/golf-tournament-poster-template-editable-text-and-designView license
Dhanashri Ragini, First Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Dhanashri Ragini, First Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/12018016/image-face-person-artFree Image from public domain license
Film fest poster template, editable text and design
Film fest poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12598231/film-fest-poster-template-editable-text-and-designView license
Karnati Ragini, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Karnati Ragini, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/12018024/image-face-plant-personFree Image from public domain license
Stag deer and tree, vintage animal illustration. Remixed by rawpixel.
Stag deer and tree, vintage animal illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12574255/stag-deer-and-tree-vintage-animal-illustration-remixed-rawpixelView license
Jaladhara Ragaputra, Son of Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Jaladhara Ragaputra, Son of Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11932515/image-face-person-artFree Image from public domain license
Stag deer and tree, vintage animal illustration. Remixed by rawpixel.
Stag deer and tree, vintage animal illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12541734/stag-deer-and-tree-vintage-animal-illustration-remixed-rawpixelView license
Shankarabharana Ragaputra, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Shankarabharana Ragaputra, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11932897/image-face-person-artFree Image from public domain license
Deer background, peachy floral drawing design
Deer background, peachy floral drawing design
https://www.rawpixel.com/image/8691730/deer-background-peachy-floral-drawing-designView license
Patamanjari Ragini, Fourth Wife of Bhairava Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Patamanjari Ragini, Fourth Wife of Bhairava Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11933015/image-face-borders-handFree Image from public domain license
Editable watercolor Autumn design element set
Editable watercolor Autumn design element set
https://www.rawpixel.com/image/15194699/editable-watercolor-autumn-design-element-setView license
Vasanta Ragini, Second Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Vasanta Ragini, Second Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/12038711/image-face-person-artFree Image from public domain license
Stag deer, vintage animal illustration. Remixed by rawpixel.
Stag deer, vintage animal illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12541765/stag-deer-vintage-animal-illustration-remixed-rawpixelView license
Ragini Todi, Page from a Jaipur Ragamala Set
Ragini Todi, Page from a Jaipur Ragamala Set
https://www.rawpixel.com/image/9020683/ragini-todi-page-from-jaipur-ragamala-setFree Image from public domain license
Stop hunting Instagram post template
Stop hunting Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12718533/stop-hunting-instagram-post-templateView license
Gauri Ragini, First Wife of Malkos Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Gauri Ragini, First Wife of Malkos Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/12037937/image-face-plant-personFree Image from public domain license
Deer wildlife background, beige drawing design
Deer wildlife background, beige drawing design
https://www.rawpixel.com/image/8696539/deer-wildlife-background-beige-drawing-designView license
Gujari Ragini (?), Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Gujari Ragini (?), Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/12037941/image-face-person-artFree Image from public domain license
Stag deer, vintage animal illustration. Remixed by rawpixel.
Stag deer, vintage animal illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12574267/stag-deer-vintage-animal-illustration-remixed-rawpixelView license
Malashri Ragini, Third Wife of Bhairava Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies) by Nisaruddin
Malashri Ragini, Third Wife of Bhairava Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies) by Nisaruddin
https://www.rawpixel.com/image/11932922/image-face-person-artFree Image from public domain license
Deer wildlife background, black drawing design
Deer wildlife background, black drawing design
https://www.rawpixel.com/image/8692876/deer-wildlife-background-black-drawing-designView license
Vasanta Ragini, Second Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Vasanta Ragini, Second Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11932285/image-face-plant-personFree Image from public domain license
Game time poster template, editable text and design
Game time poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12597097/game-time-poster-template-editable-text-and-designView license
Gauri Ragini, First Wife of Malkos Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Gauri Ragini, First Wife of Malkos Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11932919/image-face-person-artFree Image from public domain license
Savanna deer background, drawing design
Savanna deer background, drawing design
https://www.rawpixel.com/image/8694759/savanna-deer-background-drawing-designView license
Sorathi Ragini, Wife of Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Sorathi Ragini, Wife of Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/11932066/image-plant-person-artFree Image from public domain license
Little deer reading png, education digital art editable remix
Little deer reading png, education digital art editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12633808/little-deer-reading-png-education-digital-art-editable-remixView license
Kakubha Ragini, Third Wife of Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Kakubha Ragini, Third Wife of Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
https://www.rawpixel.com/image/12037765/image-face-plant-personFree Image from public domain license