Kamala Ragaputra, Son of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Embroidery floral frame
Varadi Ragini, Fourth Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Vintage floral butterfly background, pink gradient design. Remixed by rawpixel.
Kanhra Ragini, Third Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Vintage floral butterfly background, dark blue design. Remixed by rawpixel.
Todi Ragini, Second Wife of Hindol Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Vintage flower illustration, white desktop wallpaper, editable design
Lahula Ragaputra, Son of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Feminine vintage floral background, pink flowers illustration, editable design
Vasanta Ragini, Second Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Editable gold picture frame mockup, Van Gogh’s Almond blossom, famous painting design, remixed by rawpixel
Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Circle flowers frame aesthetic background, editable design
Karnati Ragini, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Feminine vintage floral background, pink flowers border, editable design
Vasanta Ragini, Second Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Circle flowers frame aesthetic background, editable design
Gauri Ragini, First Wife of Malkos Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Vintage floral butterfly background, pink gradient design. Remixed by rawpixel.
Sorathi Ragini, Wife of Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Sandro Botticelli's woman background, vintage botanical illustration. Remixed by rawpixel.
Desakhya Ragini, Third Wife of Hindola Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Circle flowers frame desktop wallpaper, editable design
Desavarati Ragini, Fifth Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Circle flowers frame aesthetic background, editable design
Dhanashri Ragini, First Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Vintage botanical illustration editable background, butterfly collage art, remixed media
Todi Ragini, Second Wife of Hindol Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Vintage floral butterfly background, pink gradient design. Remixed by rawpixel.
Kakubha Ragini, Third Wife of Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Feminine vintage floral background, pink flowers border, editable design
Gauri Ragini, First Wife of Malkos Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Flower wreath hand embroidery, editable design element set
Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
Fruit flower collection elements set, editable design
Hindola Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
White day ideas Instagram post template
Jaladhara Ragaputra, Son of Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
White day ideas poster template
Sindhu Ragaputra, Son of Shri Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)
