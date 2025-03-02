Edit ImageCrop3SaveSaveEdit Imageshri raga ragamalafacepatternpersonartwatercolourvintageillustrationSindhu Ragaputra, Son of Shri Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)Original public domain image from Los Angeles County Museum of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 939 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2014 x 2575 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867322/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseJaladhara Ragaputra, Son of Megha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932515/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor woman png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867102/watercolor-woman-png-element-editable-remix-designView licenseDhanashri Ragini, First Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932165/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889884/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseVasanta Ragini, Second Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932285/image-face-plant-personFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199299/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseBhairava Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932235/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889924/watercolor-woman-editable-remix-designView licenseVasanta Ragini, Second Wife of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/12038711/image-face-person-artFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Zodiac background, vintage woman, remixed by rawpixel, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8479045/png-aesthetic-background-alfons-maria-muchView licenseShankarabharana Ragaputra, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932897/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10889909/watercolor-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseMegha Mallar Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932265/image-face-person-artFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Zodiac background, vintage woman, remixed by rawpixel, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8632576/png-aesthetic-background-alfons-maria-muchView licenseMalkos Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932155/image-face-person-artFree Image from public domain licenseSandro Botticelli's woman portrait. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12715377/sandro-botticellis-woman-portrait-remixed-rawpixelView licenseKedara Ragini, Fifth Wife of Shri Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/12018007/image-face-person-artFree Image from public domain licenseSandro Botticelli's woman portrait. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12715400/sandro-botticellis-woman-portrait-remixed-rawpixelView licenseGujari Ragini (?), Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/12037941/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10867225/watercolor-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseMalkos Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/12018045/image-face-person-artFree Image from public domain licenseArt nouveau lady background, editable Alphonse Mucha's vintage artwork, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8686898/png-aesthetic-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView licenseTodi Ragini, Second Wife of Hindol Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932172/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor bride, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10360562/watercolor-bride-editable-remix-designView licenseLahula Ragaputra, Son of Dipak Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11923990/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor bride, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884621/watercolor-bride-editable-remix-designView licenseShri Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932170/image-face-plant-personFree Image from public domain licenseWatercolor bride, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10409337/watercolor-bride-editable-remix-designView licenseShri Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932270/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor bride mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884619/watercolor-bride-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseMalashri Ragini, Third Wife of Bhairava Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies) by Nisaruddinhttps://www.rawpixel.com/image/11932922/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor bride png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10408087/watercolor-bride-png-element-editable-remix-designView licenseAsavari Ragini, Fourth Wife of Shri Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/12037942/image-plant-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor bride, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10884618/watercolor-bride-editable-remix-designView licenseGauri Ragini, First Wife of Malkos Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932919/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWatercolor bride mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10409016/watercolor-bride-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licensePatamanjari Ragini, Fourth Wife of Bhairava Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11933015/image-face-borders-handFree Image from public domain licenseAesthetic woman line art backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8513085/aesthetic-woman-line-art-backgroundView licenseHindola Raga, Folio from a Ragamala (Garland of Melodies)https://www.rawpixel.com/image/11932167/image-face-person-artFree Image from public domain license