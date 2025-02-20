Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imagevintagelatinvintage group photofaceframepersonartmanPietà (Piedad) by Melchor Pérez HolguínOriginal public domain image from Los Angeles County Museum of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 972 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 6186 x 7636 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarDiverse group wearing apparel mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/20259315/diverse-group-wearing-apparel-mockup-editable-designView licenseSaint Francis Appearing before Pope Nicholas V, with Donors (La aparicion de san Francisco al Papa Nicolas V, con donantes)…https://www.rawpixel.com/image/11922513/image-face-person-artFree Image from public domain licenseWorkload management article flyer template, editable advertisementhttps://www.rawpixel.com/image/8837774/workload-management-article-flyer-template-editable-advertisementView licenseSaint John of Nepomuk (San Juan Nepomuceno) by Jose de Paezhttps://www.rawpixel.com/image/11922788/image-face-person-artFree Image from public domain licenseStress management article poster template, customizable advertisementhttps://www.rawpixel.com/image/8839893/stress-management-article-poster-template-customizable-advertisementView license6. From Spaniard and Morisca, Albino Girl (6. De español y morisca, albina) by Miguel Cabrerahttps://www.rawpixel.com/image/11932962/image-face-person-artFree Image from public domain licenseTrendy collage with vibrant stickers, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/19609921/trendy-collage-with-vibrant-stickers-editable-designView licenseThe Crucifixion (La crucifixion) by Nicolas Enriquezhttps://www.rawpixel.com/image/11923756/image-face-person-artFree Image from public domain licenseCamping Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14517553/camping-instagram-post-templateView licenseThe Miracles of Saint Salvador of Horta (Milagros del beato Salvador de Horta) by Juan Rodriguez Juarezhttps://www.rawpixel.com/image/11923453/image-face-person-artFree Image from public domain licenseStress management article email header template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/8837725/stress-management-article-email-header-template-editable-text-designView license6. From Spaniard and Morisca, Albino Girl (6. De espanol y morisca, albina) by Miguel Cabrera. Original public domain image…https://www.rawpixel.com/image/16126518/image-face-person-artFree Image from public domain licenseHR consultation service Twitter ad template, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8840060/consultation-service-twitter-template-customizable-designView licenseVirgin and Child with Saints Francis of Paola, John, and Roch (La Virgen y el Niño con san Francisco de Paula, san Juan y…https://www.rawpixel.com/image/11932796/image-dog-face-personFree Image from public domain licenseWorkload management article Twitter ad template, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8840062/workload-management-article-twitter-template-customizable-designView licenseNun’s Badge with the Virgin of the Apocalypse and Saints (Medallón de monja con la Virgen de la Apocalipsis y santos) by…https://www.rawpixel.com/image/11932684/image-white-background-face-personFree Image from public domain licenseStress management article Twitter ad template, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8840061/stress-management-article-twitter-template-customizable-designView licenseNun's Badge with the Virgin of the Apocalypse and Saints (Medallon de monja con la Virgen de la Apocalipsis y santos) by…https://www.rawpixel.com/image/16093205/image-white-background-angel-faceFree Image from public domain licenseFresh & natural food blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14038945/fresh-natural-food-blog-banner-templateView licenseThe Divine Shepherdess (La Divina Pastora) by Miguel Cabrerahttps://www.rawpixel.com/image/11922844/image-face-person-artFree Image from public domain licenseBusiness consultation service Instagram post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/8875338/business-consultation-service-instagram-post-template-editable-social-mediaView licenseThe Visitation and the Birth of Saint John the Baptist (La visitación y el nacimiento de san Juan Bautista) by Nicolás…https://www.rawpixel.com/image/11932543/image-face-person-artFree Image from public domain licenseBusiness consultation service Instagram story template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/8876327/business-consultation-service-instagram-story-template-editable-text-designView licenseFriar’s Badge with the Nativity (Medallón de fraile con la Natividad) by José de Páezhttps://www.rawpixel.com/image/11932818/image-face-person-artFree Image from public domain licenseHappy friendship day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14517557/happy-friendship-day-instagram-post-templateView licenseFriar's Badge with the Nativity (Medallon de fraile con la Natividad) by Jose de Paez. Original public domain image from Los…https://www.rawpixel.com/image/16126319/image-face-person-artFree Image from public domain licenseColorful geometric frame photo collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14784045/colorful-geometric-frame-photo-collage-editable-designView licenseThe Adoration of the Kings with Viceroy Pedro de Castro y Figueroa, Duke of La Conquista (La adoración de los reyes con el…https://www.rawpixel.com/image/12038400/image-face-person-artFree Image from public domain licenseBusiness consultation service blog banner template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/8876325/business-consultation-service-blog-banner-template-editable-text-designView licenseThe Martyrdom of Saint Catherine of Alexandria (El martirio de santa Catalina de Alejandría) by Baltasar de Echave Ibíahttps://www.rawpixel.com/image/11933038/image-face-person-artFree Image from public domain licenseCall center training Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11550881/call-center-training-instagram-post-template-editable-textView licenseNun’s Badge with the Immaculate Conception and Saints (Medallón de monja con la Inmaculada Concepción y santos) by José de…https://www.rawpixel.com/image/11933039/image-white-background-face-personFree Image from public domain licenseOrganic fresh market blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14038911/organic-fresh-market-blog-banner-templateView licenseNun's Badge with the Immaculate Conception and Saints (Medallon de monja con la Inmaculada Concepcion y santos) by Jose de…https://www.rawpixel.com/image/16126512/image-white-background-face-personFree Image from public domain licenseBusiness consultation service poster template, customizable advertisementhttps://www.rawpixel.com/image/8839891/business-consultation-service-poster-template-customizable-advertisementView licenseNun’s Badge with the Immaculate Conception and Saints (Medallón de monja con la Inmaculada Concepción y santos) by Antonio…https://www.rawpixel.com/image/11933042/image-white-background-face-personFree Image from public domain licenseStand up night Facebook story template, editable collage remix designhttps://www.rawpixel.com/image/8223683/stand-night-facebook-story-template-editable-collage-remix-designView licensePortrait of Don Francisco Leandro de Viana, Count of Tepa (Retrato de don Francisco Leandro de Viana, conde de Tepa) by…https://www.rawpixel.com/image/11933047/image-face-person-artFree Image from public domain licenseHR consultation service flyer template, editable advertisementhttps://www.rawpixel.com/image/8837775/consultation-service-flyer-template-editable-advertisementView licenseNun's Badge with the Immaculate Conception and Saints (Medallon de monja con la Inmaculada Concepcion y santos) by Antonio…https://www.rawpixel.com/image/16126515/image-white-background-face-personFree Image from public domain license