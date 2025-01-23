rawpixel
Green by Utagawa Kunisada
japanese woodblocktoyokuni utagawautagawa kunisadaancient historypatternutagawa kunisada toyokuni iiijapanesekunisada
Japanese woman, Fuji Mount illustration background remixed by rawpixel.
Actor in riding garb by Utagawa Kunisada I (Toyokuni III)
Sumo wrestling Instagram post template
Potted Violets: Jiraiya (Tsubo sumire, Jiraiya), from the series "Contemporary Parodies of the Thirty-six Selected Flowers…
Traditional Japanese sport Instagram post template
The actors Nakamura Tomijuro II as the wet nurse Shigenoi and Ichimura Uzaemon XIII as Jinenjo no Sankichi in the play "Koi…
Mid-autumn festival Instagram post template, editable text
Actor Bando Shuka I as Jujibei's Wife Ohaya (Jujibei nyobo Ohaya) by Utagawa Kunisada I (Toyokuni III)
Chinese new year Instagram post template, editable text
Bando Mitsugoro III as Minamoto no Yorimasa (right), Segawa Kikunojo V as Ayame no Mae (center), and Ichikawa Danjuro VII as…
Japan exhibition poster template
No. 37, from the series "That Purple Image in Magic Lantern Shows (Sono sugata yukari no utsushie)" by Utagawa Kunisada I…
Gratitude quote, Instagram post template, editable design
Portrait of the Sumo Wrestler Ikezuki Geitazaemon by Utagawa Kunisada I (Toyokuni III)
Vintage Japanese nature background, watercolor bird perching on bamboo illustration, editable design
Mount Nachi in Kii Province, No. 1 on the Saikoku Pilgrimage Route (Saikoku junrei ichiban Kishu Nachisan), from the series…
Gratitude quote Instagram story template, editable design
The actors Onoe Kikugoro III as Hayano Kanpei and Mimasu Gennosuke as Enya Hangan by Utagawa Kunisada I (Toyokuni III)
Oriental Japanese seafood illustration sticker set, editable design
Memorial Portrait of the Actor Nakamura Kanjaku II by Utagawa Kunisada I (Toyokuni III)
Vintage Japanese nature background, watercolor bird perching on bamboo illustration, editable design
Kiritsubo, No. 1 from the series "Murasaki Shikibu's Genji Cards (Murasaki Shikibu Genji karuta)" by Utagawa Kunisada II…
Visit Egypt poster template, editable text and design
Chikubu Island in Omi Province, No. 30 on the Saikoku Pilgrimage Route (Saikoku junrei sanjuban Omi Chikubujima), from the…
Ukiyoe art exhibition blog banner template, editable text
Actors as Fujisawa Shiro, Asari Yoichi, and Hangaku, from an untitled series of half-block images of kabuki scenes by…
Buddhist center poster template
Image of a Japanese Woman (Fujo Yamato sugata) by Utagawa Kunisada I (Toyokuni III)
China travel Instagram post template, editable text
The actor Ichikawa Ebizo V as Asahina Tobei by Utagawa Kunisada I (Toyokuni III)
Japanese culture festival poster template, editable text and design
The Actor Kataoka Nizaemon VIII as Konjin Chogoro, from the series "Atari senkin otoko kagami" by Utagawa Kunisada I…
Asian samurai warrior fantasy remix, editable design
Memorial portrait: Ichikawa Ebizo V (Danjuro VII) looking up at a painting of the late Danjuro VIII by Utagawa Kunisada I…
Asian samurai warrior fantasy remix, editable design
The Country Samurai Sachuta and Odan by Utagawa Kunisada I (Toyokuni III)
Buddhism quote, Instagram post template, editable design
Parody of Liu Bei (J: Gentoku) Visiting Zhuge Liang (J: Komei) in Wind and Snow (Gentoku fusetsu ni Komei o tazureru) by…
Inspirational quote Instagram story template, editable design
Actors as Fukashichi and Omiwa from the play "Imoseyama," from an untitled series of half-block images of kabuki scenes by…
