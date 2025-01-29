RemixnatthaSaveSaveRemixplay buttonmusic player buttonlive streamiconmusic3dillustrationmusic playerMedia player slide iconMoreFree for Personal and Business useInfoJPEGLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 4000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarMedia player slide icon, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11967665/media-player-slide-icon-editable-designView licenseMedia player slide iconhttps://www.rawpixel.com/image/12670978/media-player-slide-iconView licenseMedia player on icon png, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12519611/media-player-icon-png-editable-designView licenseMedia player off iconhttps://www.rawpixel.com/image/12670977/media-player-off-iconView licenseMedia player slide icon, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670168/media-player-slide-icon-editable-designView licenseMedia player on iconhttps://www.rawpixel.com/image/11970535/media-player-iconView licenseMedia player on icon, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11736125/media-player-icon-editable-designView licensePNG Media player slide icon, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/11970536/png-media-player-slide-icon-transparent-backgroundView licenseMedia player slide icon, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670169/media-player-slide-icon-editable-designView licensePNG Media player on icon, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/12520898/png-media-player-icon-transparent-backgroundView licenseMedia player slide icon, editable design pnghttps://www.rawpixel.com/image/11967672/media-player-slide-icon-editable-design-pngView licenseOff music vinyl iconhttps://www.rawpixel.com/image/12671104/off-music-vinyl-iconView licenseWatch now Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12512867/watch-now-instagram-post-template-editable-textView licenseOff music vinyl iconhttps://www.rawpixel.com/image/12671027/off-music-vinyl-iconView licenseNew video, entertainment Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12512871/new-video-entertainment-instagram-post-template-editable-textView licenseOn music vinyl iconhttps://www.rawpixel.com/image/11970724/music-vinyl-iconView licenseGadget store Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13271248/gadget-store-instagram-post-templateView licenseMusic vinyl iconhttps://www.rawpixel.com/image/12671108/music-vinyl-iconView licenseStream Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11443170/stream-facebook-post-template-editable-designView licenseOn music vinyl iconhttps://www.rawpixel.com/image/11970525/music-vinyl-iconView licenseSmart home Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13271419/smart-home-instagram-post-templateView licenseOn music vinyl iconhttps://www.rawpixel.com/image/11970661/music-vinyl-iconView licenseAesthetic music flyer template, entertainmenthttps://www.rawpixel.com/image/7405635/aesthetic-music-flyer-template-entertainmentView licenseMusic vinyl slide iconhttps://www.rawpixel.com/image/12671158/music-vinyl-slide-iconView licenseMusic player flyer template, entertainmenthttps://www.rawpixel.com/image/7403453/music-player-flyer-template-entertainmentView licensePNG On music vinyl icon, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/12520894/png-music-vinyl-icon-transparent-backgroundView licenseAesthetic music flyer template, entertainmenthttps://www.rawpixel.com/image/7410095/aesthetic-music-flyer-template-entertainmentView licenseMusic vinyl slide iconhttps://www.rawpixel.com/image/11970482/music-vinyl-slide-iconView licenseMusic player flyer template, entertainmenthttps://www.rawpixel.com/image/7409214/music-player-flyer-template-entertainmentView licensePNG On music vinyl icon, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/11970462/png-music-vinyl-icon-transparent-backgroundView licenseMusic player poster template, entertainmenthttps://www.rawpixel.com/image/7408595/music-player-poster-template-entertainmentView licensePNG Music vinyl slide icon, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/11970547/png-music-vinyl-slide-icon-transparent-backgroundView licenseAesthetic music poster template, entertainmenthttps://www.rawpixel.com/image/7405655/aesthetic-music-poster-template-entertainmentView licensePNG On music vinyl icon, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/12520881/png-music-vinyl-icon-transparent-backgroundView licenseMusic player flyer template, entertainmenthttps://www.rawpixel.com/image/7407292/music-player-flyer-template-entertainmentView licensePlay button, 3D icon collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/7824290/play-button-icon-collage-element-psdView licenseMusic player poster template, entertainmenthttps://www.rawpixel.com/image/7403468/music-player-poster-template-entertainmentView licensePlay button, 3D icon collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/7824289/play-button-icon-collage-element-psdView licenseAesthetic music poster template, entertainmenthttps://www.rawpixel.com/image/7410660/aesthetic-music-poster-template-entertainmentView licensePlay button, 3D icon illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/7824295/play-button-icon-illustrationView license