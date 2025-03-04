RemixSaveSaveRemixlollipop wallpaperiphone wallpaper cutewallpapermobile wallpaperiphone wallpaperbackgroundbordercartoonCute lollipop purple iPhone wallpaper, retro cartoon illustrationMoreFree for Personal and Business useInfoJPEGLow Resolution 675 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2250 x 4000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarCute lollipop purple iPhone wallpaper, retro cartoon illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11981763/png-abstract-android-wallpaper-backgroundView licenseCute lollipop green iPhone wallpaper, retro cartoon illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/11981797/image-wallpaper-background-iphoneView licenseFunky food lover mobile wallpaper, editable character designhttps://www.rawpixel.com/image/9016435/funky-food-lover-mobile-wallpaper-editable-character-designView licenseCute lollipop purple background, retro cartoon illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/11981800/image-background-cute-borderView licenseFunky food lover iPhone wallpaper, editable character designhttps://www.rawpixel.com/image/9016158/funky-food-lover-iphone-wallpaper-editable-character-designView licenseFunky candy lollipop iPhone wallpaper, cartoon illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/11979246/image-wallpaper-background-iphoneView licenseColorful ice-cream border mobile wallpaper, editable funky character designhttps://www.rawpixel.com/image/8926370/colorful-ice-cream-border-mobile-wallpaper-editable-funky-character-designView licenseCute lollipop purple background, retro cartoon illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/11981801/image-background-cute-borderView licenseFunky ice-cream border iPhone wallpaper, editable character designhttps://www.rawpixel.com/image/8926400/funky-ice-cream-border-iphone-wallpaper-editable-character-designView licenseFunky candy lollipop iPhone wallpaper, cartoon illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/11979252/image-wallpaper-background-iphoneView licenseHand holding lollipop iPhone wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11094861/hand-holding-lollipop-iphone-wallpaper-editable-designView licenseCute lollipop green background, retro cartoon illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/11981791/image-background-cute-borderView licenseCute lollipop green iPhone wallpaper, retro cartoon illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11981764/png-abstract-android-wallpaper-backgroundView licenseHand holding lollipop iPhone wallpaper, cute illustration sharinghttps://www.rawpixel.com/image/11868585/image-wallpaper-background-iphoneView licenseHand holding lollipop iPhone wallpaper, sharing child illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11157140/png-adult-android-wallpaper-backgroundView licenseHeart lollipop balloon candy red.https://www.rawpixel.com/image/13203746/heart-lollipop-balloon-candy-red-generated-image-rawpixelView licenseFunky candy lollipop iPhone wallpaper, cartoon illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11978082/funky-candy-lollipop-iphone-wallpaper-cartoon-illustration-editable-designView license3D dartboard iPhone wallpaper, target marketing illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/11982695/image-arrow-wallpaper-backgroundView licenseFunky candy lollipop iPhone wallpaper, cartoon illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11978080/funky-candy-lollipop-iphone-wallpaper-cartoon-illustration-editable-designView licenseSimple black & pink mobile wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/10711955/simple-black-pink-mobile-wallpaperView license3D dartboard iPhone wallpaper, target marketing editable illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/11981615/dartboard-iphone-wallpaper-target-marketing-editable-illustrationView license3D dartboard iPhone wallpaper, target marketing illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/11982689/image-arrow-wallpaper-backgroundView license3D dartboard iPhone wallpaper, target marketing editable illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/11403096/dartboard-iphone-wallpaper-target-marketing-editable-illustrationView licenseHeart lollipop candy red confectionery.https://www.rawpixel.com/image/13203745/heart-lollipop-candy-red-confectionery-generated-image-rawpixelView licenseFood lover frame desktop wallpaper, editable funky character designhttps://www.rawpixel.com/image/9016166/food-lover-frame-desktop-wallpaper-editable-funky-character-designView licenseFunky aesthetic iPhone wallpaper, woman holding lollipop collage arthttps://www.rawpixel.com/image/11974267/image-wallpaper-iphone-mobileView licenseFunky food lover computer wallpaper, editable character designhttps://www.rawpixel.com/image/9016432/funky-food-lover-computer-wallpaper-editable-character-designView licenseCandy heart lollipop purple.https://www.rawpixel.com/image/13203901/candy-heart-lollipop-purple-generated-image-rawpixelView licenseFunky cartoon frame iPhone wallpaper, editable funky character designhttps://www.rawpixel.com/image/8997705/funky-cartoon-frame-iphone-wallpaper-editable-funky-character-designView licenseCandy heart lollipop purple.https://www.rawpixel.com/image/13203783/candy-heart-lollipop-purple-generated-image-rawpixelView licenseFunky cartoon grid mobile wallpaper, editable funky character designhttps://www.rawpixel.com/image/8996958/funky-cartoon-grid-mobile-wallpaper-editable-funky-character-designView licenseCandy lollipop heart red.https://www.rawpixel.com/image/13203900/candy-lollipop-heart-red-generated-image-rawpixelView licenseCute crochet yarn iPhone wallpaper, hobby illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9814032/cute-crochet-yarn-iphone-wallpaper-hobby-illustration-editable-designView licenseFunky aesthetic iPhone wallpaper, woman holding lollipop collage arthttps://www.rawpixel.com/image/11974279/image-wallpaper-iphone-mobileView licenseFunky ice-cream border desktop wallpaper, editable character designhttps://www.rawpixel.com/image/8926450/funky-ice-cream-border-desktop-wallpaper-editable-character-designView licenseLollipop candy confectionery balloon.https://www.rawpixel.com/image/13203898/lollipop-candy-confectionery-balloon-generated-image-rawpixelView licenseColorful ice-cream border computer wallpaper, editable funky character designhttps://www.rawpixel.com/image/8926470/colorful-ice-cream-border-computer-wallpaper-editable-funky-character-designView licenseLollipop candy confectionery heart.https://www.rawpixel.com/image/13204100/lollipop-candy-confectionery-heart-generated-image-rawpixelView licenseAesthetic fantasy sky iPhone wallpaper, editable illustration backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/9191174/aesthetic-fantasy-sky-iphone-wallpaper-editable-illustration-backgroundView licenseCandy lollipop balloon heart.https://www.rawpixel.com/image/13203904/candy-lollipop-balloon-heart-generated-image-rawpixelView license