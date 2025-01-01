RemixHeinSaveSaveRemixwallpaper desktop dark flowerdesktop wallpaperwallpaperdark botanicaldesktop wallpaper aestheticbackgroundjunglefloral backgroundsAesthetic leaf frame desktop wallpaperMorePremium imageInfoThis remix may contain elements from within the public domainJPEGLow Resolution 1200 x 675 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 2250 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFreeFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosDesignsSimilar