Female figurine (1400–1533), vintage gold sculpture. Original public domain image from The MET Museum. Digitally enhanced by rawpixel. 