rawpixel
Edit ImageCrop
Marble portrait of the co-emperor Lucius Verus (161–169 CE), vintage Greek statue. Original public domain image from The MET…
Save
Edit Image
vintagestatuemarcus aureliusportraitancient greek public domaingreeksculpturepublic domain
Editable floral statue head design element set
Editable floral statue head design element set
https://www.rawpixel.com/image/15344230/editable-floral-statue-head-design-element-setView license
Marble portrait of the co-emperor Lucius Verus
Marble portrait of the co-emperor Lucius Verus
https://www.rawpixel.com/image/9084579/marble-portrait-the-co-emperor-lucius-verusFree Image from public domain license
Editable floral statue head design element set
Editable floral statue head design element set
https://www.rawpixel.com/image/15344650/editable-floral-statue-head-design-element-setView license
Portrait Head of a Woman, Probably the Empress Faustina Minor
Portrait Head of a Woman, Probably the Empress Faustina Minor
https://www.rawpixel.com/image/9646832/portrait-head-woman-probably-the-empress-faustina-minorFree Image from public domain license
Greek statue, editable element set
Greek statue, editable element set
https://www.rawpixel.com/image/16544496/greek-statue-editable-element-setView license
Marble portrait of the co-emperor Lucius Verus, Roman Antonine period
Marble portrait of the co-emperor Lucius Verus, Roman Antonine period
https://www.rawpixel.com/image/8718350/photo-image-art-marble-public-domainFree Image from public domain license
Editable classical heritage design element set
Editable classical heritage design element set
https://www.rawpixel.com/image/15439611/editable-classical-heritage-design-element-setView license
Portrait of the Emperor Marcus Aurelius (161-180 CE (Roman Imperial)) by Roman
Portrait of the Emperor Marcus Aurelius (161-180 CE (Roman Imperial)) by Roman
https://www.rawpixel.com/image/10152451/portrait-the-emperor-marcus-aurelius-161-180-roman-imperial-romanFree Image from public domain license
Editable floral statue head design element set
Editable floral statue head design element set
https://www.rawpixel.com/image/15344414/editable-floral-statue-head-design-element-setView license
Marble portrait of a young woman
Marble portrait of a young woman
https://www.rawpixel.com/image/8362697/marble-portrait-young-womanFree Image from public domain license
Editable floral statue head design element set
Editable floral statue head design element set
https://www.rawpixel.com/image/15344195/editable-floral-statue-head-design-element-setView license
Marble statue of Dionysos seated on a panther
Marble statue of Dionysos seated on a panther
https://www.rawpixel.com/image/8370337/marble-statue-dionysos-seated-pantherFree Image from public domain license
Editable aesthetic statue design element set
Editable aesthetic statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15269388/editable-aesthetic-statue-design-element-setView license
Marble portrait of the Empress Faustina the Younger, wife of the emperor Marcus Aurelius
Marble portrait of the Empress Faustina the Younger, wife of the emperor Marcus Aurelius
https://www.rawpixel.com/image/12852293/photo-image-face-person-artFree Image from public domain license
Editable elegant woman statue design element set
Editable elegant woman statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15311288/editable-elegant-woman-statue-design-element-setView license
Roman bust sculpture, isolated design
Roman bust sculpture, isolated design
https://www.rawpixel.com/image/9735556/roman-bust-sculpture-isolated-designView license
Editable elegant woman statue design element set
Editable elegant woman statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15312107/editable-elegant-woman-statue-design-element-setView license
Roman bust sculpture, isolated design
Roman bust sculpture, isolated design
https://www.rawpixel.com/image/9819971/roman-bust-sculpture-isolated-designView license
Female Greek statue remixed by rawpixel
Female Greek statue remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/13087898/female-greek-statue-remixed-rawpixelView license
Roman bust sculpture isolated object psd
Roman bust sculpture isolated object psd
https://www.rawpixel.com/image/9794930/roman-bust-sculpture-isolated-object-psdView license
Watercolor ancient statue editable design element set
Watercolor ancient statue editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/16425653/watercolor-ancient-statue-editable-design-element-setView license
Roman bust sculpture isolated object psd
Roman bust sculpture isolated object psd
https://www.rawpixel.com/image/9819970/roman-bust-sculpture-isolated-object-psdView license
Colorful Greek statue element set
Colorful Greek statue element set
https://www.rawpixel.com/image/15378683/colorful-greek-statue-element-setView license
Png roman bust sculpture, isolated object, transparent background
Png roman bust sculpture, isolated object, transparent background
https://www.rawpixel.com/image/9819963/png-art-marbleView license
Editable funky Greek statue design element set
Editable funky Greek statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15368355/editable-funky-greek-statue-design-element-setView license
Png roman bust sculpture, isolated object, transparent background
Png roman bust sculpture, isolated object, transparent background
https://www.rawpixel.com/image/9794950/png-art-marbleView license
Watercolor ancient statue editable design element set
Watercolor ancient statue editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/16425293/watercolor-ancient-statue-editable-design-element-setView license
Antoninus Pius, roman emperor (138 - 161). Bust. Marble. Farnese collection in the NNAM. Naples, Italy. Original public…
Antoninus Pius, roman emperor (138 - 161). Bust. Marble. Farnese collection in the NNAM. Naples, Italy. Original public…
https://www.rawpixel.com/image/3339305/free-photo-image-greek-statue-sculpture-godFree Image from public domain license
Cloud Effect
Cloud Effect
https://www.rawpixel.com/image/12696633/cloud-effectView license
Portrait of Lucius Verus
Portrait of Lucius Verus
https://www.rawpixel.com/image/14254406/portrait-lucius-verusFree Image from public domain license
Greek God statue editable mockup element
Greek God statue editable mockup element
https://www.rawpixel.com/image/11791843/greek-god-statue-editable-mockup-elementView license
Face from bust / statue?of Lucius Verus (Emperor 161-169 AD), posthumous portrait
Face from bust / statue?of Lucius Verus (Emperor 161-169 AD), posthumous portrait
https://www.rawpixel.com/image/8775196/photo-image-face-person-artFree Image from public domain license
Editable funky Greek statue design element set
Editable funky Greek statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15368354/editable-funky-greek-statue-design-element-setView license
Portrait of Faustina d.y., married to Emperor Marcus Aurelius in 145
Portrait of Faustina d.y., married to Emperor Marcus Aurelius in 145
https://www.rawpixel.com/image/8778128/portrait-faustina-dy-married-emperor-marcus-aurelius-145Free Image from public domain license
Watercolor ancient statue editable design element set
Watercolor ancient statue editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/16427906/watercolor-ancient-statue-editable-design-element-setView license
Fragmentary Portrait of Marcus Aurelius
Fragmentary Portrait of Marcus Aurelius
https://www.rawpixel.com/image/14254576/fragmentary-portrait-marcus-aureliusFree Image from public domain license
Colorful classical statue bust element set
Colorful classical statue bust element set
https://www.rawpixel.com/image/15378676/colorful-classical-statue-bust-element-setView license
Equestrian Statue of Marcus Aurelius (ca. 1565-1585 (Renaissance)) by Italian
Equestrian Statue of Marcus Aurelius (ca. 1565-1585 (Renaissance)) by Italian
https://www.rawpixel.com/image/10151040/equestrian-statue-marcus-aurelius-ca-1565-1585-renaissance-italianFree Image from public domain license
Colorful classical statue bust element set
Colorful classical statue bust element set
https://www.rawpixel.com/image/15379364/colorful-classical-statue-bust-element-setView license
Ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius (1677) by Richard Collin, Joachim von Sandrart I and Leopold I keizer van Duitsland
Ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius (1677) by Richard Collin, Joachim von Sandrart I and Leopold I keizer van Duitsland
https://www.rawpixel.com/image/13776708/image-paper-horse-cartoonFree Image from public domain license