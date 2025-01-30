Edit ImageCrop20SaveSaveEdit Imagevintage roomroomfrench vintage public domaininterior1897doorwaypublic domainpublic domain illustration vintagePompeiian Design for Wall and Doorway (19th century), vintage illustration by Jules Lachaise and Eugene Pierre Gourdet. Original public domain image from The MET Museum. Digitally enhanced by rawpixel.Original public domain image from The METMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 1200 x 1105 pxHigh Resolution (HD) 3356 x 3089 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 3356 x 3089 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarMuseum Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14516821/museum-instagram-post-templateView licensePompeiian Design for Wall and Doorway by Jules Lachaise and Eugène Pierre Gourdethttps://www.rawpixel.com/image/9085010/image-art-watercolors-vintageFree Image from public domain licenseMuseum Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14516729/museum-instagram-post-templateView licensePompeiian Design for Wall and Doorway by Jules Lachaise and Eugène Pierre Gourdethttps://www.rawpixel.com/image/9084985/image-art-watercolors-vintageFree Image from public domain licensePet sitter wanted poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12537284/pet-sitter-wanted-poster-template-editable-text-and-designView licensePompeiian Design for Doorway and Wall with Curtain (possibly for Deepdene, Dorking, Surrey) by Jules Lachaise and Eugène…https://www.rawpixel.com/image/9085097/image-art-watercolors-vintageFree Image from public domain licenseWall editable mockup, interior designhttps://www.rawpixel.com/image/11408962/wall-editable-mockup-interior-designView licenseDesign for Wall Paneling and Ceiling in Pompeiian Style, The Deepdene, Dorking, Surrey by Jules Edmond Charles Lachaise and…https://www.rawpixel.com/image/9330131/image-art-watercolor-vintageFree Image from public domain licenseLiving room furniture Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14602601/living-room-furniture-instagram-post-templateView licensePompeiian Design for Paneling by Jules Edmond Charles Lachaise and Eugène Pierre Gourdethttps://www.rawpixel.com/image/9330186/image-art-watercolor-vintageFree Image from public domain licensePhoto frame mockup, customizable retro living room wallhttps://www.rawpixel.com/image/8881948/photo-frame-mockup-customizable-retro-living-room-wallView licensePompeiian Design for Doorway and Wall with Curtain (possibly for Deepdene, Dorking, Surrey) (19th century), vintage…https://www.rawpixel.com/image/12230572/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseWilliam Morris quote Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14632303/william-morris-quote-facebook-story-templateView licensePompeiian Design for Paneling by Jules Edmond Charles Lachaise and Eugène Pierre Gourdethttps://www.rawpixel.com/image/9328628/image-art-watercolor-vintageFree Image from public domain licenseDog walking benefits poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12536017/dog-walking-benefits-poster-template-editable-text-and-designView licensePompeiian Design for Paneling by Jules Edmond Charles Lachaise and Eugène Pierre Gourdethttps://www.rawpixel.com/image/9328627/image-art-watercolor-vintageFree Image from public domain licenseIdeal living home poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12614988/ideal-living-home-poster-template-editable-text-and-designView licenseDesign for Upper Wall Decoration, Farnborough, England by Jules Edmond Charles Lachaise and Eugène Pierre Gourdethttps://www.rawpixel.com/image/9330130/image-art-watercolor-vintageFree Image from public domain licenseAn empty room Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14632318/empty-room-facebook-story-templateView licenseTwo Designs for Doorways with Alternate Overdoor Decoration by Jules Edmond Charles Lachaise and Eugène Pierre Gourdethttps://www.rawpixel.com/image/9330189/image-art-watercolor-vintageFree Image from public domain licenseVictorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346314/victorian-furniture-editable-chair-and-table-collage-remixed-rawpixelView licenseDesign for the painted decoration of a rooms walls and ceiling by Jules Edmond Charles Lachaise and Eugène Pierre Gourdethttps://www.rawpixel.com/image/9330239/image-paper-vintage-illustrationFree Image from public domain licenseVictorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9334207/victorian-furniture-editable-chair-and-table-collage-remixed-rawpixelView licenseIntarsia Ceiling Design for the Dining Room, Deepdene, Dorking, Surrey by Jules Edmond Charles Lachaise and Eugène Pierre…https://www.rawpixel.com/image/9330124/image-art-watercolor-patternFree Image from public domain licenseLuxury city home poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12614990/luxury-city-home-poster-template-editable-text-and-designView licenseDesign for Painted Wall Decoration for a Bakery by Jules Edmond Charles Lachaise and Eugène Pierre Gourdethttps://www.rawpixel.com/image/9328631/image-art-watercolor-vintageFree Image from public domain licenseVictorian furniture png, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346683/victorian-furniture-png-editable-chair-and-table-collage-remixed-rawpixelView licenseDesign for the decoration of wall with wood panels and arched bays by Jules Edmond Charles Lachaise and Eugène Pierre Gourdethttps://www.rawpixel.com/image/9331312/image-art-watercolor-vintageFree Image from public domain licenseCondo living Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13052275/condo-living-instagram-post-templateView licenseDesign for Trompe L'Oeil Ceiling for Dining Room, Hôtel de Trévise by Jules Edmond Charles Lachaise and Eugène Pierre Gourdethttps://www.rawpixel.com/image/9328624/image-art-watercolor-vintageFree Image from public domain licenseDogs Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14446373/dogs-instagram-post-templateView licenseDesign for painted decoration of wall or ceiling panels, including the word "Frascati" by Jules Edmond Charles Lachaise and…https://www.rawpixel.com/image/9328560/image-art-watercolor-patternFree Image from public domain licenseDream home Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9815614/dream-home-instagram-post-template-editable-textView licenseDesigns for Ceiling and Wall Decoration for Monsieur Lecomte de la Grange by Jules Edmond Charles Lachaise and Eugène Pierre…https://www.rawpixel.com/image/9328634/image-art-watercolor-vintageFree Image from public domain licenseInterior design poster template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12650396/interior-design-poster-template-editable-textView licenseDesign for a paneled ceiling with painted decoration by Jules Edmond Charles Lachaise and Eugène Pierre Gourdethttps://www.rawpixel.com/image/9329057/image-art-watercolors-vintageFree Image from public domain licenseVictorian furniture, editable chair and table collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346743/victorian-furniture-editable-chair-and-table-collage-remixed-rawpixelView licenseDesign for Trompe L'Oeil Ceiling for Dining Room, Hôtel de Trévise by Jules Lachaise and Eugène Pierre Gourdethttps://www.rawpixel.com/image/9328625/image-vintage-illustration-public-domainFree Image from public domain licenseInterior design Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13050010/interior-design-instagram-post-templateView licenseDesign for Wall Elevation, Hôtel Candamo by Jules Edmond Charles Lachaise and Eugène Pierre Gourdethttps://www.rawpixel.com/image/9330129/image-art-watercolor-vintageFree Image from public domain license