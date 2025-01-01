Edit ImageCropRoungroat2SaveSaveEdit Imaget shirt mockupbeige t-shirt mockupt shirt mockup psdt shirt mockup african americanmature man mockupt-shirt mockuptshirt mockuppeopleBeige shirt mockup psd men’s apparelMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 3337 x 5000 px | 300 dpiLow Resolution 801 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3337 x 5000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar