Edit MockupFelix37SaveSaveEdit Mockupframe mockupvintage frame mockupvintage frame mockup decorglass frame mockuprustic frame mockupmockupmockup psd framevintage framePicture frame mockup psd, home decorMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 3192 x 3989 px | 300 dpiLow Resolution 960 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3192 x 3989 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet