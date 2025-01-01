Edit ImageCropSasi8SaveSaveEdit Image2022 calendarjanuaryohara kosoncalendar templates2022 japanese calendarwatercolor graphicsjapanese posterjanuary 2022 calendar templateVintage bird 2022 monthly calendar template psd, Japanese illustration. Remix from vintage artwork by Ohara KosonMorePremium imageOriginal ArtInfoThis design contains original artwork.PSDJPEGA4 Portrait 3579 x 5031 px | 300 dpiPortrait Card 3579 x 5031 px | 300 dpiA3 3579 x 5031 px | 300 dpiLow Resolution 854 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3579 x 5031 px | 300 dpiView personal and business licenseOpen source fonts used in this design :Rubik by Hubert and Fischer/ Meir Sadan/ CyrealDownload Rubik fontSacramento by AstigmaticDownload Sacramento fontDownload AllGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar