Edit ImageCropFelix21SaveSaveEdit Imageframe mockup bedroomkids roombedside tablediffuser mockupframenursery frame mockupnursery roommockup frame kids roomPicture frame mockup psd, aesthetic bedside tableMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 2468 x 3702 px | 300 dpiLow Resolution 800 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2468 x 3702 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar