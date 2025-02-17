Edit Mockupaudi19SaveSaveEdit Mockupcardcard mockupmockupmockup psdstationery mockupbusiness cardstationerybusiness card mockupSeafood restaurant business card mockup, minimal vintage design psdMorePremium imageOriginal ArtInfoThis design contains original artwork.PSDJPEGPSD 3500 x 2334 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 3500 x 2334 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet