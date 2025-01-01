Edit ImageCropAew9SaveSaveEdit Imagelogo mockupbasketballmockupsport logo mockupsport backgroundbrandingbackground design basketballbasketball backgroundBasketball logo effect template, sports club business, realistic design psdMorePremium imageInfoPSDPSD 4000 x 2666 px | 300 dpiView personal and business licenseOpen source fonts used in this design :Oswald by Vernon AdamsDownload Oswald fontGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar