Edit MockupChanikarn Thongsupa27SaveSaveEdit Mockupwarm abstractpicture frameframewooden frame mockuppicture frame mockupmockup white interior psdinterior mockuppicture mockupWall art mockup, psd frame in modern beige interior designMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 5000 x 4978 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 1195 pxHigh Resolution (HD) 5000 x 4978 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet