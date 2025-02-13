Edit ImageCropRoungroat11SaveSaveEdit Imagemockup cosmeticscleansing foamcleanser tube mockup, skincare productskincare product mockupblackmockupproductwhiteTube mockup, beauty product psd, cleansing foam packagingMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 3060 x 4283 px | 300 dpiLow Resolution 857 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3060 x 4283 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar