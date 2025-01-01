Edit ImageCropMcKinsey 3SaveSaveEdit Imaget-shirt mockupt-shirt mockup twotshirt mockupblack teewhite teepeoplemenmockupMen’s tee mockup, basic wear apparel fashion psdMorePremium imageOriginal ArtInfoThis design contains original artwork.PSDJPEGPSD 4168 x 3334 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 960 pxHigh Resolution (HD) 4168 x 3334 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar