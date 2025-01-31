Edit ImageCropChanikarn Thongsupa18SaveSaveEdit Imageframe mockupframemockup frame greenpicture frame mockupwooden frame mockupcactus mockuppicture frameinteriorFrame mockup, cactus art psd canvas, home interior decorMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 3572 x 5000 px | 300 dpiLow Resolution 857 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3572 x 5000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar