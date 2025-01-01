Edit ImageCropHein6SaveSaveEdit Imagelacelace patternblack lace bordervector brushesribbon design black and whitecrochetlace dividersblack laceFloral lace pattern brush, white vintage fabric border vector, compatible with AIMorePremium imageInfoVectorJPEGAIVectors can scale to any size. Low Resolution 1200 x 400 pxHigh Resolution (HD) 2500 x 834 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar