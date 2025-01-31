Edit ImageCropNing27SaveSaveEdit Imagelogo mockupjewelry mockuplogo templatejewelry logomockup psdsilver foildiamondsilver foil text effectEmbossed foil effect, business logo template in silver for jewelry brands psdMorePremium imageInfoPSDPSD 4000 x 2667 px | 300 dpiView personal and business licenseOpen source fonts used in this design :Cormorant Garamond by Christian ThalmannDownload Cormorant Garamond fontPoppins by Indian Type FoundryDownload Poppins fontDownload AllGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar