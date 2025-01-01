Edit ImageCropNing7SaveSaveEdit Imagelogo mockupmockuppaper mockupembossed mockupembossed logoemboss mockupmockup psdlogo mockup psdAesthetic business logo effect, embossed paper texture, professional template design psdMorePremium imageInfoPSDPSD 4000 x 2667 px | 300 dpiView personal and business licenseOpen source fonts used in this design :Nunito by Vernon AdamsDownload Nunito fontGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar