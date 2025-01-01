Edit ImageCropChanikarn Thongsupa10SaveSaveEdit Imagemockup bathroombathroomwall bathroommockup frameconcrete wall frame mockupwall mockup psdbathroom interiorcement wall interiorPicture frame mockup psd, masculine home decor, artwork by Paul CézanneMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 5000 x 3334 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 5000 x 3334 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar