Edit ImageCropRoungroat17SaveSaveEdit Imagehand cream mockupcosmetic mockupskincare product mockuptube mockupcream tube mockupcosmetic tube mockupskincare mockuppackaging mockupCosmetic tube mockup, hand cream packaging psd, modern product backdropMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 3333 x 5000 px | 300 dpiLow Resolution 800 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3333 x 5000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar