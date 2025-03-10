Edit MockupRoungroat17SaveSaveEdit Mockuphand cream mockuptube cream mockupcosmetic mockupaluminium collapsible tubebeauty creamaluminium collapsible tube mockuptube mockuphand cream tubeTube mockup, beauty product psd, hand cream packagingMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 3128 x 4690 px | 300 dpiLow Resolution 800 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3128 x 4690 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet