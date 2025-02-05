Edit MockupRoungroat17SaveSaveEdit Mockupbathroommockup cosmeticpump bottle mockup psdbeauty bathroombathroom showerwhite beauty products packagingskincare mockuppump bottle mockupPump bottle mockup, liquid soap dispenser, psd product labelMorePremium imageOriginal ArtInfoThis design contains original artwork.PSDJPEGPSD 4963 x 4963 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4963 x 4963 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet