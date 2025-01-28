Edit MockupRoungroat55SaveSaveEdit Mockuphand cream mockupskincare product mockupcosmetic mockuphand creamcream mockupcosmetic tube mockupcream tube mockupskincare mockupTube mockup, beauty product psd, cosmetic cream packagingMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 2730 x 3825 px | 300 dpiLow Resolution 856 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2730 x 3825 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet