Edit ImageCropNing6SaveSaveEdit Imagelogo woodbakery logologowoodvintage logowood engravedengraved logotext effectBakery business logo effect, engraved wood texture, editable template design psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 3000 x 3000 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 3000 px | 300 dpiView personal and business licenseOpen source fonts used in this design :IM Fell Great Primer by Igino MariniDownload IM Fell Great Primer fontComfortaa by Johan AakerlundDownload Comfortaa fontDownload AllGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar