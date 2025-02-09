Edit MockupMcKinsey 59SaveSaveEdit Mockupmockups t-shirtt-shirt mockuptshirts mockup psdt shirtt-shirt mockup tattoomen tshirt mockuptattoo mockupmockupMen’s tee mockup, basic wear apparel fashion psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 3333 x 3333 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3333 x 3333 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet