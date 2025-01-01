Edit ImageCropTang2SaveSaveEdit Imagegold vintage borderornament cornervintage floral lacecrochetcorner ornament bluelaceornamental corner designsgold laceFloral lace corner sticker, feminine fabric in gold psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 3000 x 3000 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 3000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet