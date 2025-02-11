Edit MockupRoungroat24SaveSaveEdit Mockupphone mockupnature mobile phone screen mockuprock mockupmobile mockupsmartphone mockupphonemockup psdphone screenMobile phone mockup, screen psd, pink modern product backdropMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 3571 x 3571 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3571 x 3571 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet