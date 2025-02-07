Edit ImageCropRoungroat31SaveSaveEdit Imagebathroom mockupbarberbathroommockup frame bathroomshelf mockupmasculineframe bathroomframe mockupsFrame psd mockup, masculine home decor, artwork by Édouard ManetMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 5000 x 4000 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 960 pxHigh Resolution (HD) 5000 x 4000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar