Edit ImageCropChanikarn Thongsupa32SaveSaveEdit Imagekitchen frame mockupwall art mockup kitchenkitchenpainting mockupkitchen mockuppicture frame mockup kitchenmockups platekitchen wallPicture frame mockup psd, home decor, women lifestyle illustrationMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 3183 x 4841 px | 300 dpiLow Resolution 789 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3183 x 4841 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar