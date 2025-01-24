Edit ImageCropbass12SaveSaveEdit Imagebook mockupmagazine mockupopen book mockupopen magazinenovel book mockupmagazine psdmagazine flat lay mockupblack book mockupOpened book mockup, professional publishing psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 3147 x 2098 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 3147 x 2098 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar