Edit ImageCropMcKinsey 12SaveSaveEdit Imagemockup book pngmagazine mockupmockup book coverholding magazinemagazine cover mockupbook cover png mockup, transparent designtransparent book covermockup pngBook mockup png, transparent cover, with classification index label stickers, stationery designMorePremium imageInfoPNGLow Resolution 800 x 800 pxHigh Resolution (HD) 2666 x 2666 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar