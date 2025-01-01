Edit ImageCrop4SaveSaveEdit Imagejute bagtote bagjutetote bag mockupfabricneonshopping bag mockupmockupJute tote bag mockup, eco-friendly, reusable design psdMorePremium imageOriginal ArtInfoThis design contains original artwork.PSDJPEGPSD 3559 x 2373 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 3559 x 2373 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet