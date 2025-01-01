Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imaget-shirt mockuprealistic t-shirtt-shirtt shirt mockupbright clothingclothing apparelneonmen'sAbstract print t-shirt mockup, men’s fashion in blue psdMorePremium imageOriginal ArtInfoThis design contains original artwork.PSDJPEGPSD 4150 x 2766 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 4150 x 2766 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet