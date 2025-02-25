Edit MockupChanikarn Thongsupa50SaveSaveEdit Mockupframe mockupzen frame mockuppicture frame mockupwooden frame mockupaesthetic frame mockup psdpicture mockupphoto framewooden photo framePicture frame mockup, clean home interior decor, psd designMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 5000 x 4000 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 960 pxHigh Resolution (HD) 5000 x 4000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarSet